Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ragazzo rapinato a Milano, l'aggressore resta in carcere: "Elevate capacità criminali"

Cronaca
©Ansa

Il 20enne che, lo scorso 21 dicembre, ha aggredito e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires a Milano resterà in carcere. Lo ha deciso il gip Tommaso Perna, convalidando l'arresto e applicando la custodia cautelare in carcere. 

ascolta articolo

"Una capacità criminale elevatissima". È questa la motivazione con cui il gip Tommaso Perna ha convalidato l'arresto e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del 20enne che, lo scorso 21 dicembre, ha aggredito e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires a Milano. L'aggressore, che ha agito insieme a due amici e una ragazza minorenni, resterà in carcere. In una ventina di minuti di violenze e aggressioni, il gruppo si era fatto consegnare dal 15enne il giubbotto, le scarpe e il cellulare cercando di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. 

Cronaca: Ultime notizie

Ragazzo rapinato a Milano, aggressore 20enne resta in carcere

Cronaca

Il 20enne che, lo scorso 21 dicembre, ha aggredito e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires a...

Famiglia nel bosco, a Natale il papà starà due ore e mezza con i figli

Cronaca

L'uomo trascorrerà il 25 dicembre nella struttura protetta di Vasto. Ma solo dalle 10 alle 12.30....

Reggio Emilia, auto travolge e uccide un pedone a Casalgrande

Cronaca

La vittima, che era uscita di casa per buttare la spazzatura, è stata investita e uccisa sul...

Incidenti, su A1 scontro tra auto e mezzo pesante che prende fuoco

Cronaca

Nello scontro sono coinvolti un'auto e un mezzo pesante che ha successivamente preso fuoco. Lo...

Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi: era nascosto in bunker

Cronaca

Catturato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli. Era inserito nell'elenco dei primi...

Cronaca: i più letti