Ragazzo rapinato a Milano, aggressore 20enne resta in carcere

Il 20enne che, lo scorso 21 dicembre, ha aggredito e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires a Milano resterà in carcere. Lo ha deciso il gip Tommaso Perna, convalidando l'arresto e applicando la custodia cautelare in carcere.

"Una capacità criminale elevatissima". È questa la motivazione con cui il gip Tommaso Perna ha convalidato l'arresto e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del 20enne che, lo scorso 21 dicembre, ha aggredito e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires a Milano. L'aggressore, che ha agito insieme a due amici e una ragazza minorenni, resterà in carcere. In una ventina di minuti di violenze e aggressioni, il gruppo si era fatto consegnare dal 15enne il giubbotto, le scarpe e il cellulare cercando di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata.