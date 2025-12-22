Milano, 15enne rapinato e costretto a prelevare: salvato da telefonata

Il giovane è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. È successo in una traversa di viale Tunisia, nella centrale zona di corso Buenos Aires. L'intervento dei carabinieri è stato favorito dal padre del 15enne rapinato
Momenti di panico e brutta disavventura per un ragazzo di 15 anni che ieri sera, 21 dicembre, a Milano è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. È successo in una traversa di viale Tunisia, nella centrale zona di corso Buenos Aires, dove i carabinieri hanno arrestato un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana che si trovano ora nel carcere minorile Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.
La telefonata decisiva
I quattro rapinatori, infatti, hanno trattenuto per circa un'ora il quindicenne, che è stato anche costretto a recarsi presso uno sportello bancomat con l'intento di prelevare forzatamente dei soldi. La carta in suo possesso era però priva di denaro e, per farsela ricaricare, il giovane è stato costretto a telefonare al padre. L'uomo, prontamente, ha dato l'allarme ai carabinieri che sono poi intervenuti sul posto. Gli aggressori hanno provato a scappare, ma sono stati tutti bloccati. I quattro, secondo la ricostruzione degli inquirenti e come riporta anche "Il Corriere della Sera", erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per questo motivo sono stati condotti inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.
Milano, commando tenta furto con una ruspa: auto a fuoco. FOTO
Hanno desistito quando le guardie hanno esploso dei colpi in aria. Prima di cercare di divellere con una ruspa la recinzione di un'azienda di logistica, contenente materiale elettronico, avevano bruciato sette mezzi, sei vetture e un furgone, per impedire l'intervento delle forze dell'ordine. Il fatto è accaduto stamani all'alba e il 'commando' sarebbe stato costituito da sette, otto uomini. Le indagini sono affidate ai carabinieri mentre sono entrati in azione i vigili del fuoco di Milano per domare le fiamme