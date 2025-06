Bielorussia, scarcerato leader opposizione Tsikhanouski

In Bielorussia, il leader dell'opposizione Serghei Tikhanovski è stato graziato e rilasciato insieme ad altri 13 prigionieri politici. Lo ha annunciato l'ong Viasna. Tikhanovsky, 46 anni, era in carcere da oltre cinque anni. Aveva programmato di candidarsi contro il leader bielorusso Alexander Lukashenko alle elezioni presidenziali dell'agosto 2020, ma fu arrestato alcune settimane prima del voto.

Sua moglie Svetlana Tikhanovskaya, alle prime armi in politica al momento dell'arresto del marito, prese il suo posto alle urne, prima di fuggire all'estero. La contestata vittoria di Lukashenko diede vita alle più grandi manifestazioni di protesta nella storia del Paese e furono duramente represse. "Mio marito Siarhei è libero! È difficile descrivere la gioia che provo", ha scritto su X l'ormai leader dell'opposizione, postando un video dell'abbraccio con il marito, scarcerato dopo 5 anni. "Non abbiamo finito. 1150 prigionieri politici rimangono dietro le sbarre. Tutti devono essere rilasciati", dice. La politica ringrazia nel post il presidente Usa Donald Trump, il suo inviato Kellogg, oltre "ai nostri alleati Ue, per tutti i vostri sforzi".

"Oggi a Vilnius abbiamo accolto gli eroi liberati dopo anni di torture nelle prigioni del Kgb", ha scritto in un altro post Tsikhanouskaya. "Grazie agli instancabili sforzi degli Usa e al sostegno incrollabile della nostra Ue, non sono più dietro le sbarre, sebbene costretti all'esilio - dice - Ora dobbiamo aiutarli a guarire e continuare a lottare per chi è ancora in carcere"