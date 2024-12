Spondilolistesi, che cos'è e quali sono i sintomi

Le vertebre dei pazienti presentano un grado di micro-instabilità che impedisce la normale funzione e in alcuni casi determina dolore. In quelli più gravi si interviene chirurgicamente. Luigi Mangione, lo studente italo-americano accusato di aver ucciso il Ceo di United Healthcare, ne soffrirebbe dall'infanzia

La spondilolistesi è una patologia, caratterizzata da un lento e progressivo scivolamento in avanti o indietro di una vertebra rispetto a quella sottostante. Una condizione che può causare parecchio dolore nel paziente che ne soffre. Un caso entrato di recente nelle cronache è quello legato a Luigi Mangione , lo studente 26enne italo-americano accusato di aver ucciso il Ceo di United Healthcare, che soffrirebbe di questa patologia da quando era piccolo. Cresciuto in una famiglia benestante di Baltimora, i genitori avevano perso le sue tracce da mesi e il motivo potrebbe avere a che fare anche con questa sua patologia. "Luigi - ha detto al New York Times uno dei compagni del liceo - aveva tagliato i ponti con tutti dopo aver subito un intervento alla spina dorsale che non aveva apparentemente risolto i dolori cronici che gli impedivano di fare sport e di avere una normale relazione intima con le ragazze".

Cos'è la spondilolistesi e quali sono i sintomi

Le vertebre dei pazienti che soffono di spondilolistesi, spiega Humanitas, presentano un certo grado di micro-instabilità che impedisce la loro normale funzione e in alcuni casi determina dolore. Le vertebre maggiormente colpite da questa condizione sono quelle lombari inferiori, soprattutto la quarta e la quinta lombare (L4 e L5) e la prima vertebra sacrale (S1). I sintomi sono proporzionati all’entità dello scivolamento vertebrale e si manifestano tipicamente con dolore lombare persistente o episodico, con irradiazione saltuaria alle gambe.

L'intervento

Il dolore provocato dalla patologia, spiegano gli esperti, può essere aggravato dallo stare in piedi per lungo tempo e con gli sforzi fisici. Nei casi più gravi può diventare cronico ed essere accompagnato dal dolore tipico della sciatica. In caso di dolore, spiegano da Humanitas, solitamente vengono prescritti riposo e assunzione di farmaci analgesici e antinfiammatori. Nel caso in cui la patologia risulti molto dolorosa e i trattamenti conservativi non abbiano alcun effetto, può essere presa in considerazione l‘intervento chirurgico, che prevede l’artrodesi del rachide lombare. L’intervento consiste nel consolidare le vertebre tra di loro stabilizzando la loro posizione.