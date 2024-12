Malattia Congo, Oms: da primi test 80% di campioni positivi a malaria

Come spiegato dal direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, non è comunque da escludere che sia “coinvolta più di una malattia". Da inizio ottobre i casi accertati sono 416 con 31 decessi: la maggior parte sono bambini di età inferiore ai 14 anni

Arrivano i primi riscontri sulla misteriosa malattia che in un paio di mesi ha ucciso decine di persone in Congo. "Dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che sia coinvolta più di una malattia", ha fatto sapere il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. In ogni caso, il numero uno dell’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che il lavoro degli esperti continuerà e che "ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte".