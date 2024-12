Introduzione

In attesa di conoscere l’esito dei test epidemiologici per stabilire l’origine della patologia che ha provocato, in un poco di un mese, oltre 400 contagi e 31 decessi nella provincia congolese del Kwango, cresce il livello di attenzione in Italia e nel resto dell'Unione Europea. La Commissione di Bruxelles si è detta pronta a coordinare una risposta insieme ai tecnici giunti sul posto e all'Organizzazione Mondiale della Sanità.