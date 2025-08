Sistema Tessera sanitaria, come consultare online fatture mediche

Introduzione

Dal 2017 non è più necessario conservare scontrini fiscali e fatture mediche per la dichiarazione dei redditi. Grazie al sistema Tessera sanitaria, l’Agenzia delle entrate ha introdotto una procedura semplificata per la gestione delle spese mediche che permette di scaricare un prospetto digitale contenente tutte le spese sanitarie sostenute e detraibili. Un documento utile non solo per i contribuenti che si affidano al Caf o a un commercialista, ma anche per chi presenta il 730 precompilato. È comunque consigliabile conservare i singoli documenti di spesa, poiché in caso di discrepanze tra la documentazione in possesso del contribuente e quanto riportato nella dichiarazione precompilata, possono essere richiesti per eventuali verifiche. Ecco come funziona questo sistema e come può essere scaricato