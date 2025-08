Glioma del sistema nervoso centrale: cos'è e quali sono i sintomi

Per quanto riguarda le terapie, il trattamento del glioma può seguire diversi approcci: chirurgico, radioterapico e chemioterapico. L’intervento chirurgico ha lo scopo di rimuovere completamente la massa tumorale oppure, quando non è possibile eliminarla del tutto, di ridurne al minimo le dimensioni. Viene eseguito solo nel caso in cui la massa tumorale sia localizzata in un luogo specifico del cervello. Questo tipo di intervento è finalizzato a migliorare le possibilità di guarigione. Oggi si utilizzano tecniche molto avanzate per rendere l’intervento il più preciso possibile, proteggendo al contempo le funzioni neurologiche. Tra queste tecniche rientrano il mapping cerebrale, la chirurgia in condizioni di veglia (nota come awake surgery), la neuronavigazione, la fluorescenza intraoperatoria e la risonanza magnetica funzionale. Alcuni di questi strumenti permettono di disegnare vere e proprie “mappe” del cervello direttamente in sala operatoria, aiutando i medici a intervenire in modo mirato, riducendo i rischi e aumentando la radicalità dell’asportazione. La radioterapia si basa sull’uso di radiazioni ionizzanti ad alta energia e viene generalmente eseguita dopo l’intervento chirurgico, per eliminare eventuali cellule tumorali residue. Nei casi in cui il tumore sia localizzato in aree troppo delicate per essere operate, la radioterapia può rappresentare una valida alternativa alla chirurgia. Infine, la chemioterapia viene solitamente affiancata alla radioterapia nei casi di glioma ad alto grado di aggressività, come il glioblastoma. Anche in questo caso, la scelta del trattamento più adatto dipende da numerosi fattori clinici e molecolari