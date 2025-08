È morta a 33 anni Kelley Mack, attrice di 9-1-1 e The Walking Dead

Nota per il ruolo di Addy nella nona stagione di The Walking Dead, le era stato diagnosticato un glioma del sistema nervoso centrale

"È con indelebile tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley", si legge in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. "Una luce così brillante e ardente è tramontata nell'aldilà, dove prima o poi tutti dobbiamo andare". Kelley se n'è andata serenamente sabato 2 agosto, alla presenza dell'amorevole madre Kristen e della fedele zia Karen. "Mancherà a così tante persone: è un dolore che le parole non possono esprimere". La sua vita verrà celebrata il 16 agosto, in Ohio. "Vorrebbe che tutti voi sapeste quanto vi ama. E, come sua sorella, voglio che sappiate quanto coraggiosa sia stata quella figlia di p*****a, soprattutto quando ha deciso di fare il grande passo per ricongiungersi a Dio. Sono così orgogliosa di lei".

La carriera

Kelley Mack, nel corso della sua carriera, ha collezione 35 ruoli da attrice e 5 da produttrice. La sua interpretazione più celebre? Quella di Addy nella nona stagione di The Walking Dead (la serie è andata in onda per 11 stagioni, dal 2010 fino all'ultimo episodio nel 2022). Inoltre, è stata scelta per il ruolo di Penelope Jacobs nell'ottava stagione di Chicago Med e nella serie 9-1-1 della FOX. Protagonista di spot pubblicitari per Dr. Pepper, Ross Stores, Dairy Queen e Chick-fil-a, è attualmente in onda sulla tv statunitense con uno spot di Rakuten insieme alla madre.

Diplomatasi alla Hinsdale Central High School nel 2010, e con laurea triennale in direzione della fotografia presso il Dodge College of Film della Chapman University di Orange, in California, il suo amore per la narrazione era nato da una videocamera ricevuta da bambina. Apparirà postuma nel ruolo di Ricky in un film Universal di prossima uscita.