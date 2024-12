Introduzione

Le autorità sanitarie continuano a studiare e monitorare la malattia ancora sconosciuta che ha causato alcune decine di morti in Congo. Un nuovo bollettino dell'Oms sulla situazione nello Stato africano riferisce che sono in corso test di laboratorio per determinare la causa esatta ma "in questa fase, è anche possibile che più di una malattia stia contribuendo ai casi e ai decessi”.