Introduzione

La Repubblica Democratica del Congo è in stato di "massima allerta" sanitaria per una patologia ancora non definita, che ha causato da fine ottobre alcune decine di vittime e centinaia di contagiati. La malattia misteriosa viene monitorata anche dall'Organizzazione mondiale della Sanità, che è al lavoro con le autorità locali "per comprendere la situazione”. Ecco quali sono i pareri degli esperti.