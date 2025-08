Nodulo polmonare, cos'è la patologia di cui è affetto Baresi: sintomi

Se il nodulo è inferiore a 6 millimetri, in assenza di fattori di rischio (come fumo, età avanzata o familiarità per tumore al polmone), di solito non è necessario eseguire ulteriori accertamenti. Se invece il paziente presenta uno o più di questi fattori, oppure se il nodulo presenta caratteristiche sospette alla radiografia, gli specialisti generalmente consigliano di effettuare una Tac di controllo dopo 12 mesi. Nel caso in cui il nodulo abbia dimensioni maggiori, si esegue una Tac di follow-up per verificarne la stabilità nel tempo. In presenza di aspetti radiologici che lasciano sospettare un’origine maligna, si può ricorrere a una Pet-Tac. Se i risultati confermano il sospetto, si procede con una biopsia o direttamente con l’asportazione chirurgica del nodulo