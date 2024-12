Calenzano, chi sono le vittime dell'esplosione al deposito Eni

Sono cinque le vittime accertate nell’ esplosione che ieri, lunedì 9 dicembre, ha distrutto l’area di carico di un deposito di carburanti dell’Eni a Calenzano, in provincia di Firenze . Le operazioni per identificare le salme non si sono ancora concluse, ma le generalità di almeno tre uomini sono state rese note. Si tratta di Vincenzo Martinelli, Gerardo Pepe e Franco Cirelli. Non si hanno più notizie su Davide Baronti e Carmelo Corso, che secondo diverse testate sarebbero da contare ormai tra le vittime ( IL VIDEO DELL'ESPLOSIONE ).

Le vittime dell'incidente al deposito Eni: Vincenzo Martinelli

La prima vittima a essere stata identificata è Vincenzo Martinelli, 51 anni. Autotrasportatore, nato a Napoli, viveva in Toscana, nella zona di Prato, da almeno 25 anni. Appassionato di cani e di caccia, lascia due figlie, di 18 e 21 anni. Era in via di separazione dalla moglie. Secondo quanto si apprende, aveva provato recentemente anche un'esperienza lavorativa all'estero, in Germania, ma era tornato per stare vicino alla famiglia. Si trovava alla guida da pochi minuti di una autobotte quando si è verificata l'esplosione.

Franco Cirelli e Gerardo Pepe

Tra le vittime anche Franco Cirelli, 50 anni, e Gerardo Pepe, 45 anni. Entrambi venivano dalla Basilicata. A confermare la loro morte sono stati i sindaci di Cirigliano (Matera) - dove viveva Cirelli - e di Sasso di Castalda (Potenza), comune di residenza di Pepe, che invece era nato in Germania. Tutti e due lavoravano per la Sergen, ditta con sede centrale a Grumento Nova (Potenza) che opera nel settore della manutenzione degli impianti petroliferi, e tutti e due erano padri: Cirelli aveva due figli piccoli, Pepe una figlia di 12 anni.