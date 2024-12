Esplosione nel deposito Eni di Calenzano, 2 morti. Aperta un'inchiesta

Lo scoppio è avvenuto nella mattinata del 9 dicembre nell'area di carico del deposito di carburanti dell'Eni, alle porte di Firenze. Identificato per ora il corpo di una sola delle vittime, un autotrasportatore di 51 anni. La procura di Prato ha annunciato l'apertura di un'inchiesta “per appurare eventuali responsabilità” ascolta articolo

Una nuova tragica strage sul lavoro ieri a Calenzano, alle porte di Firenze. Sono le 10.19 di lunedì 9 dicembre quando un’esplosione investe l’area di carico del deposito di carburanti dell'Eni. Il bilancio provvisorio è di due morti e ancora 3 dispersi, oltre alle decine di feriti più o meno gravi che hanno richiesto le cure mediche in ospedale. "Ho visto una scena impressionante, c'è una distruzione totale. Immagino chi era lì a lavorare ed era lì vicino o sotto le infrastrutture di ricarica, quello dev'essere apparso come un inferno. La situazione è indescrivibile", ha commentato il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani appena giunto sul posto. Dopo le prime ore di apprensione per possibili rischi sulla qualità dell'aria, Arpat ha comunicato che non ci sono rischi per la salute causati dall'incendio.

Aperta un’indagine Stando alle prime informazioni, l'esplosione sarebbe avvenuta a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha riferito che "l'esplosione è avvenuta ad una pensilina mentre si caricavano le autocisterne”, aggiungendo che “le persone decedute sono quelle che con le autocisterne erano nella pensilina". Sulla vicenda la procura di Prato ha aperto un'inchiesta "per appurare eventuali responsabilità" e alcuni testimoni che erano sul posto vengono ascoltati in queste ore. Vedi anche Calenzano, il video dopo l'esplosione al deposito Eni

Le vittime Il bilancio provvisorio di questa tragedia è di due operai morti, tre dispersi e nove feriti, di cui due in modo grave. Nella serata di ieri è stato identificato il corpo di una delle vittime: si tratta di Vincenzo Martinelli, 51 anni, residente a Prato e originario di Napoli. Forse l'altra vittima, sessantenne, era invece di Bientina, una cittadina del Pisano. Mancano poi all’appello un operaio originario di Catania di 57 anni, un operaio 49enne originario della provincia di Novara, un operaio nato in Germania ma di origini italiane di 45 anni e un operaio nato a Matera, anch'egli 45 anni. Tutti gli operai stavano guidando le autocisterne al momento dell'incidente. Le persone rimaste ferite nell’esplosione sarebbero nove, portate in ospedale con mezzi del 118. Un’altra 20ina di persone, lievemente ferite, si sono invece recate autonomamente in ospedale. Leggi anche Esplosione Calenzano, vittime e dispersi hanno tra 45 e 62 anni

Proclamato lutto cittadino In segno di cordoglio per quanto accaduto a Calenzano, il sindaco della cittadina ha proclamato per ieri e oggi due giorni di lutto cittadino. Tutti gli eventi in programma sono sospesi, chiuse la civica Biblioteca,il palazzetto dello sport e la piscina comunale. In accordo con la Prefettura e l'unità di crisi, ha spiegato ieri il comune su Facebook, è stata data "indicazione alle aziende con sede all'interno dell'area interessata dall'incidente (via Di Le Prata, via del Pescinale, via Erbosa) di terminare il turno in corso e non attivare il turno pomeridiano". Il presidente della Regione Toscana Giani ha invece annunciato una giornata di lutto regionale mercoledì 11 dicembre in tutta la Toscana.

I racconti dei testimoni "Non ho mai visto niente del genere nella mia vita, sembrava ci avesse attraversato un tuono". Sono le parole di uno dei feriti in seguito all'esplosione. L'uomo, 50 anni, si trovava nel suo ufficio a circa 100 metri dal luogo dell'esplosione: si tratta di uno dei cinque feriti che sono stati trasportati direttamente da lì al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato. "Non abbiamo capito che cosa è successo, perché tutto è accaduto in pochi secondi. L'esplosione è stata così forte da farci saltare per diversi metri all'interno del nostro ufficio, i vetri si sono sfondati e ci hanno ferito. E' stata l'esperienza più traumatica di tutta la mia vita. Sono ancora stordito". Nicolas Magnolfi, 29 anni, è invece un operaio che ieri mattina stava lavorando in un'azienda di prodotti chimici a 50 metri dall'incidente avvenuto nella raffineria. "Stavo lavorando, ho sentito un boato e i vetri delle finestre sono schizzati sul mio volto provocandomi ferite alla fronte, per fortuna non gravi. Sapevamo che quest'area era pericolosa, ma non fino questi punto". Il ragazzo ha detto di essersi conto di "quanto era successo solo una volta che ho visto il fuoco dappertutto e la nube di fumo. Poi sono subito scappato via".