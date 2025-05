Campi Flegrei e abusi edilizi, quanto costano le demolizioni? I DATI

In molte zone d'Italia, come nella zona della provincia di Napoli, i rischi sismici del territorio sono aumentati dalla costruzione di edifici non in regola, che spesso non si riescono a buttare giù nemmeno a seguito di ordinanza in tal senso. Il motivo sta nelle alte spese da sostenere. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 13 maggio