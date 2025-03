Campi Flegrei, cosa prevede lo stato di mobilitazione nazionale

Intanto, il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è intervenuto su quanto accaduto: "Non è il terremoto a uccidere, ma la casa in cui viviamo". Ed è tornato a ribadire che la "preoccupazione" maggiore per quanto riguarda l'area flegrea è l' "urbanizzazione" e "la qualità" degli edifici. Per questo Ciciliano ricorda che i cittadini possono già richiedere i "sopralluoghi gratuiti dei tecnici", per verificare la vulnerabilità delle abitazioni, che è cosa diversa dall'agibilità. "Abbiamo già avviato uno studio sull'edificato dei Campi Flegrei, un lavoro importante che aiuterà i cittadini a comprendere il livello di qualità e sicurezza delle abitazioni in cui vivono", ha aggiunto.