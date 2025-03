Terremoto Campi Flegrei, supervulcano minaccia Napoli: aree a rischio

L’area vulcanica dei campi Flegrei, colpita stanotte da una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 4.4, è composta da circa 40 centri vulcanici e attiva da 80mila anni. Si trova in Campania e comprende i Comuni di Bacoli, Giugliano, Monte di Procida, la parte occidentale di Napoli, Pozzuoli e Quarto: si estende, inoltre in mare nel Golfo di Pozzuoli.

Intensa attività vulcanica dall'antichità

Il nome deriva dal greco e significa 'campi in fiamme', a dimostrazione di quanto questa zona sia stata interessata fin dall’antichità da un’intensa attività vulcanica: il poeta Virgilio ne parlava nell’Eneide descrivendo il lago di Averno come l’ingresso per gli inferi. Gli studiosi ipotizzano che i fenomeni sismici possano portare, nel caso più critico, a un’eruzione oppure a un significativo fenomeno di bradisismo (lento movimento della crosta terrestre verso l’alto o il basso) come già accaduto all’inizio degli Anni 80.