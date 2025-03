“Questo evento sismico purtroppo non era inaspettato perché lo diciamo da decenni, quando il suolo si solleva nell’aerea dei campi flegrei noi sappiamo che ci sarà un sisma o un evento di terremoti". Così Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv, su Sky TG24 a proposito dell'evento sismico di magnitudo 4.4 avvenuto nella notte tra Bagnoli e Napoli, a largo della costa, ad una profondità di 2 km e mezzo. “Non sappiamo ovviamente definire il giorno e l’ora ma sappiamo che il sistema di sta caricando per poi definire un terremoto: un processo fisico che conosciamo molto bene.”. Poi aggiunge: "Tutte le volte che c’è una variazione nella velocità di sollevamento, e questo nelle ultime tre settimane l’ avevamo osservata passando da 1 a 3 cm al mese di velocità di sollevamento, purtroppo poi sappiamo che osserveremo una recrudescenza del fenomeno sismico". Infine l’esperta avverte: "Il suolo continua a sollevarsi: è un’informazione utile per chi vive in quell’area per comprendere l’origine di questi fenomeni. L’evento di magnitudo 4,4 è stato seguito da 19 eventi di magnitudo maggiori di zero, quindi molto bassa, al momento questa piccola sismicità è sporadica ma continuiamo a monitorarla".