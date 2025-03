"Le scuole restano chiuse per verifiche". Il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, lo conferma a Sky TG24 a poche ore dalla forte scossa di terremoto che ha colpito l'area dei Campi Flegrei (LIVEBLOG - FOTO). Nella notte molte persone sono scese in strada, tra paura e attesa per le verifiche.