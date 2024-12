Esplosione Calenzano, vittime e dispersi hanno tra 45 e 62 anni

I feriti nell'esplosione

Il bilancio dei feriti nell'esplosione è salito a 26. Oltre alle 9 persone ferite accompagnate con le ambulanze negli ospedali della zona (tra cui due gravi), altre 17 si sono presentate autonomamente in strutture ospedaliere per cure mediche. A renderlo noto è stata rende la Prefettura di Firenze. Questa mattina, la sala operativa della protezione civile comunale di Firenze ha ricevuto oltre 300 telefonate subito dopo la deflagrazione. "Tanti erano impauriti e chiedevano cosa fosse successo", ha detto l'assessora Laura Sparavigna. "Siamo pienamente disponibili nei confronti dei territori colpiti per collaborare oggi e nell’immediato futuro per i danni causato da questo incidente", ha sottolineato l'assessora, rimarcando che "questo è il momento del cordoglio e del dolore e per questo ci stringiamo alle famiglie delle vittime, la priorità è quella di garantire la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori".

Proclamato il lutto cittadino

L'Amministrazione comunale di Calenzano ha espresso “profondo cordoglio", mentre il sindaco Giuseppe Carovani ha proclamato due giorni di lutto cittadino, previsto per oggi e domani 10 dicembre. "La comunità di Calenzano è scossa e profondamente addolorata da quanto accaduto”, ha detto il primo cittadino, ribandendo che “siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle persone ferite e abbiamo deciso di dichiarare lutto cittadino in segno di rispetto. Ringrazio il sistema di Protezione civile, i Vigili del fuoco, i sanitari, le forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti nei soccorsi e attendiamo le prossime ore per capire l’esatta dinamica dell’evento”. L’area interessata dall’incidente è “classificata nel Piano di protezione civile comunale come impianto considerato a rischio di incidente rilevante, che prevede un Piano di emergenza esterno coordinato dalla Prefettura, come è accaduto stamani", ha sottolineato Carovani.