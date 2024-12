Firenze, esplosione in deposito Eni a Calenzano: due morti. DIRETTA

È di 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi il bilancio provvisorio dell'esplosione avvenuta in uno stabilimento dell'Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. "Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano (Firenze) e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause. Seguiranno aggiornamenti, ha fatto sapere l’azienda in una nota.

"Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi all’area interessata dall'esplosione nell'area Eni nei pressi del campo sportivo", ha scritto il Comune di Calenzano su Facebook. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione".





Per ricevere le notizie di Sky TG24: