Neonati morti, Chiara Petrolini darà l'esame di Criminologia

Chiara Petrolini, la 22enne che si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver di aver ucciso e soppresso i cadaveri di due neonati da lei partoriti seppellendoli nella villetta di casa sua a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, sosterrà l'esame di Criminologia all'Università. Ne dà notizia la Gazzetta di Parma. La Corte d'Assiste, su richiesta della difesa, ha autorizzato la ragazza, ai domiciliari da quasi un anno e iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze dell'Educazione, a sostenere l'esame, obbligatorio nel percorso di formazione per le professioni socio-pedagogiche all'Università di Modena e Reggio Emilia.