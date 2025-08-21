Leoncavallo, la storia del centro sociale di Milano

Negli anni seguenti il Leoncavallo subì le conseguenze della crisi ideologica del movimento di sinistra. Le attività diminuirono, molti occupanti della prima ora abbandonarono e anche le attività immobiliari in zona portarono il centro sociale a perdere l’identità operaia che ne aveva caratterizzato gli inizi. Negli anni Ottanta il Leoncavallo divenne un punto di riferimento per la musica indipendente, ospitando concerti punk e di altre sottoculture giovanili. Nel 1989 l'area dell’immobile passò al gruppo Cabassi, che ottenne dall'amministrazione comunale la decisione dello sgombero del centro sociale, per costruire uffici e negozi. Ci fu un tentativo di sgombero con violenti scontri. Numerose persone furono arrestate e condannate. I muri interni con i murales furono abbattuti. Poi però l'area venne rioccupata e sistemata nuovamente, le attività ripartirono.