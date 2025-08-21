Esplora tutte le offerte Sky
Milano, al via sfratto dello storico centro sociale Leoncavallo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'ordine era stato rinviato numerose volte anche per via della strenua opposizione delle associazioni e dei cittadini che frequentavano lo spazio

ascolta articolo

La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. L'ordine era stato rinviato numerose volte, per via della strenua opposizione delle associazioni e dei singoli cittadini che frequentavano lo spazio.

Il "Leonka"

Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e lo scorso novembre il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero. Nei mesi scorsi l'associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato  una manifestazione d'interesse al Comune per un immobile in via  San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del centro sociale dall'attuale spazio. Lo storico 'Leonka' di Milano occupa lo spazio in via Watteau dal 1994. 

Approfondimento

Donna investita a Milano, divieto di espatrio per 3 minori

