Donna investita a Milano, divieto di espatrio per 3 minori

Divieto di espatrio dal territorio nazionale. È questa la misura disposta dal giudice minorile di Milano nei confronti di tre ragazzi minorenni, tra gli 11 e i 13 anni, che lunedì scorso a bordo di un'auto rubata avevano travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis nel quartiere milanese di Gratosogolio, per poi scappare senza prestare soccorso. Il giudice ha anche convalidato il provvedimento preso dalla Polizia locale di porre i tre minori in un luogo sicuro, distanti dalle famiglie, dopo che si erano allontanati con i familiari dall'accampamento nomadi di via Selvanesco senza averlo comunicato alle forze dell'ordine. Erano stati rintracciati in in Piemonte. Nel frattempo, si cerca il quarto ragazzo che era a bordo dell'auto rubata.