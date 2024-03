Milano, centri sociali cercano di bloccare corteo Lega. Ira di Salvini

Un gruppo di antagonisti ha cercato di bloccare la manifestazione per la sicurezza in via Padova. . La polizia ha impedito ogni contatto tra i due gruppi e ha fatto due cariche di alleggerimento. Il ministro dei Trasporti sui social: "Calci, pugni e violenze inaccettabili contro donne e uomini in divisa a cui rinnoviamo stima, solidarietà e gratitudine"

Momenti di tensione in via Padova, a Milano, durante un corteo-fiaccolata della Lega per chiedere "sicurezza" in una delle strade più critiche della città in tema di criminalità. I militanti di alcuni centri sociali, in particolare quello storico nella vicina via dei Transiti, hanno cercato di bloccare l'iniziativa. La polizia ha impedito ogni contatto e ha fatto due cariche di alleggerimento. Da quanto si è appreso due agenti sono rimasti contusi.

Il corteo della Lega e la contromanifestazione

Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, doveva presentare un suo libro, "Mai sottomessi - Cronache di un'Europa islamizzata" in una bocciofila di via Padova dopo il corteo iniziato intorno alle 18.30. Una contromanifestazione si è svolta poco distante. A un certo punto antagonisti dei centri sociali Transiti, T28, Panetteria, Lambretta e Les Gallipettes hanno cercato di sfondare i cordoni dei reparti di polizia per andare verso la quarantina di persone che prendevano parte al corteo della Lega. La polizia ha impedito che la situazione degenerasse e verso le 20 tutto è tornato alla normalità.