Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arriva in Parlamento per un’informativa sulle manganellate agli studenti dei cortei pro-Gaza di Pisa e in generale sulle violenze della scorsa settimana. Alle 11 sarà alla Camera, alle 15 al Senato. Sul tema la tensione politica resta altissima, con la premier Giorgia Meloni che per la prima volta rompe il silenzio mantenuto in questi giorni. Sei giorni dopo i fatti delle città toscane – e dopo il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul “fallimento” che le manganellate rappresentano – la presidente del Consiglio mette in guardia dai rischi che potrebbero nascere da un crollo di fiducia nei confronti delle forze dell’ordine. È un “gioco che può diventare molto pericoloso" quello di "togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra", ha detto Meloni al Tg2 di ieri, 28 febbraio. Pur ricordando che "se qualcuno sbaglia, chiaramente si deve intervenire e sanzionare", delle forze dell'ordine - ha rimarcato la premier - non si può parlare "solo quando qualcosa non funziona".