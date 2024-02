Associazione funzionari polizia a Sky TG24: "Qualcosa non ha funzionato, ma non politicizzare gli agenti"

"Ho pensato che indubbiamente c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Partiamo da un presupposto: tutte le volte che siamo costretti a usare la forza, siamo consapevoli che qualcosa non è andato nel verso giusto". Lo ha detto Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari Polizia, a Sky TG24. "Noi ci siamo trovati di fronte a una manifestazione non preannunciata, abbiamo avuto il grave problema che non c'è stata possibilità di dialogare, di concordare un percorso con gli organizzatori. Al netto di questo, a scanso di qualsiasi equivoco, noi come funzionari di polizia siamo custodi difensori delle parole del presidente della Repubblica e quindi dobbiamo fare un'analisi sincera e approfondita su tutte quelle dinamiche di natura operativa che non hanno funzionato", ha aggiunto. "Quello che più ci addolora in questo momento è la politicizzazione che si sta facendo del nostro corpo. Se ci sono stati degli errori operativi, di gestione, di valutazione per quanto riguarda quella manifestazione, è giusto approfondire con un'inchiesta che il capo della polizia, il ministro degli Interni, hanno già preannunciato e che già mi risulta stia per iniziare. Sicuramente le immagini sono evidenti. Quella via lunga e stretta è un contesto che operativamente è straordinariamente difficile da gestire. Per cui nessuno di noi vuole nascondersi dietro un dito", ha detto. "Se da un lato è mancato il preavviso e la possibilità di dialogo, questo non ci esime da fare una autocritica profonda e autentica, leale, per quello che riguarda gli aspetti operativi. Ci dispiace questa continua idea che la polizia e i suoi uomini siano orientati e schierati politicamente. Questo davvero non ci appartiene. Dopodiché siamo pronti ad accettare tutte le critiche legittime e pronti a farcele da soli. Dopo che ha parlato il presidente della Repubblica con parole così chiare, noi non possiamo permetterci altre dinamiche che portino a risultati del genere", ha ribadito.