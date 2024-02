Polizia contro corteo studenti a Pisa, Schlein: "Piantedosi chiarisca"

La segretaria del Pd è tornata a parlare delle tensioni avvenute ieri a Pisa tra le forze dell’ordine e gli studenti che stavano manifestando a favore della Palestina. "Basta manganellate sugli studenti. Bisogna che Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento, davanti al Paese, e prendersi le sue responsabilità", ha detto Schlein ascolta articolo

“Non possiamo più assistere a scene inaccettabili come quelle che abbiamo visto ieri, di manganellate sui minori, di minori trattenuti e immobilizzati a terra. Non è accettabile". Con queste parole la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando all'evento di Più Europa in corso a Roma, ha invitato il ministro Piantedosi a chiarire in Parlamento quanto accaduto ieri a Pisa durante una manifestazione pro Palestina organizzata dagli studenti. "Ieri sera Pisa ha dato una straordinaria risposta democratica - ha aggiunto Schlein - Basta manganellate sugli studenti. Bisogna che Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento, davanti al Paese, e prendersi le sue responsabilità.

Cosa è successo Sono stati momenti di tensione quelli accaduti ieri mattina a Pisa tra le forze dell’ordine e gli studenti che stavano manifestando a favore della Palestina. Il corteo dei manifestanti ha cercato di raggiungere piazza dei Cavalieri, dove ha sede la Scuola Normale, e i poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza hanno caricato gli studenti che stavano cercando di oltrepassare lo sbarramento. Durante gli scontri alcuni ragazzi sono stati fermati dai poliziotti e poi immediatamente lasciati andare. "Non è un episodio isolato”, ha detto ancora la leader del Pd Schlein. “Abbiamo visto scene come queste a Firenze, a Napoli, a Bologna. C'è un clima di repressione di cui abbiamo già chiesto la settimana scorsa conto al ministro Piantedosi. E' necessario che venga a chiarire e a prendersi le sue responsabilità davanti al Parlamento ed esprimo tutta la solidarietà del Pd agli studenti che sono stati feriti e alle loro famiglie".

Presidente Toscana Giani: “Scene indegne” Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, esponente del Pd, è tornato a commentare quanto avvenuto ieri in piazza a Pisa. "Io ritengo che il ministro Piantedosi debba fare sicuramente una bella analisi di coscienza su quello che è avvenuto ieri. Non è accettabile che io, come responsabile dell'autorità sanitaria in Toscana, abbia dal direttore del Pronto soccorso a Pisa nel tardo pomeriggio un'analisi di tredici persone presenti e dieci minorenni. Questo non va bene. Ritengo indegne le scene che abbiamo visto sui social. Ritengo che non vi sia il senso del singolo operatore di Polizia, qui purtroppo vi sono indicazioni non date bene. Una cosa possono essere le reiterate proteste di movimenti semi-eversivi, una cosa sono ragazzi di 17 o 18 anni che vanno in piazza senza armi o corpi contundenti a manifestare la loro solidarietà al popolo di Gaza. Onestamente in questo caso non è giustificabile l'atteggiamento che abbiamo visto nelle immagini che i social hanno evidenziato nella nuda chiarezza".

Sindacato polizia: “Immagini di parte” "E' noto che tutte le manifestazioni vengono video riprese dai nostri operatori, impensabile, affidare giudizi a delle riprese video effettuate con il telefonino quando la carica delle forze dell'ordine era già in atto, occorre comprenderne i motivi che hanno determinato l'ordine di carica da parte delle forze di Polizia". Così in una nota Antonino Alletto, segretario nazionale del Movimento dei poliziotti. "I fatti di Pisa - afferma - dovrebbero aprire l'ennesima riflessione in un paese democratico quale è il nostro e far comprendere che sposare i principi democratici significa soprattutto rispettare la legge che ne regola il quieto vivere. La manifestazione svoltasi a Pisa a favore della Palestina era una manifestazione non autorizzata, evidentemente per il Questore di Pisa non autorizzarla ci saranno state a monte delle valide ragioni che, sicuramente, il nostro Ministro spiegherà nelle sedi opportune".