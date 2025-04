Palermo, una donna muore nell'incendio della sua casa

Le fiamme sono divampate, per cause da accertare, in una villetta all'interno di un residence a pochi km dalla città. Un'anziana è morta e altre due donne sono rimaste intossicate dal fumo, salvate da uno dei vicini. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco

Vita Norrito viveva con la figlia e la sorella in una villetta all'interno di un residence, alle porte della città, sulla bretella che costeggia l’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Aveva 80 anni ed era immobilizzata a letto; non ha avuto scampo quando un incendio è divampato nella sua casa, nel pomeriggio di mercoledì. Vani i tentativi di soccorrerla da parte della figlia e della sorella; le due donne sono rimaste intossicate, salvate da uno dei vicini subito intervenuti quando si sono accorti delle fiamme. Per loro è stato necessario il ricovero all’ospedale Civico e il ricorso alla camera iperbarica.

I vigili del fuoco sono arrivati dopo pochi minuti, ma la stanza in cui si trovava l’anziana era già avvolta dalle fiamme, alimentate dai tanti giornali e oggetti accumulati vicino al letto. Hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, il corpo senza vita è stato recuperato solo molte ore dopo. Sul posto, al lavoro, anche la polizia scientifica a raccogliere elementi utili per risalire alle cause dell’incendio. Una delle ipotesi è quella di un corto circuito.