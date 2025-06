Prato, sindaca Ilaria Bugetti: mi hanno notificato avviso di garanzia

Un avviso di garanzia è stato notificato stamani alla sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd). Lo ha reso noto la stessa prima cittadina che in una nota spiega: "Con il presente comunicato, in qualità di sindaca di Prato, ritengo sia mio dovere immediatamente comunicare di aver ricevuto in data odierna, 13 giugno, un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze. Comunico tali circostanze nel preciso momento in cui sono terminate le operazioni investigative".