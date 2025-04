Francesco De Lorenzo, ex ministro Salute, riavrà il vitalizio

La riabilitazione

L’ex ministro, appartenuto al disciolto partito Liberale, per tutti questi anni ha combattuto una battaglia a suon di carte bollate fino al ricorso vinto in Cassazione contro i rifiuti della cancellazione della pena incassati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. I fatti risalgono al 12 marzo 1994, data in cui viene arrestato dai Carabinieri, prelevato dalla sua casa di Posillipo e, dopo il rituale delle impronte digitali in caserma, viene portato direttamente nel carcere napoletano di Poggioreale. Secondo i giudici di Mani Pulite la custodia cautelare si era resa necessaria in quanto l’allora ex ministro della Salute del governo Andreotti era “ritenuto socialmente pericoloso”. Su di lui, al momento dell’arresto non più parlamentare, pendevano 67 capi d’imputazione contenuti in un’ordinanza di 16 pagine, che si rifacevano al dossier di 800 pagine con il quale i giudici napoletani si presentarono davanti alla Camera, un anno prima, per richiedere l’autorizzazione all’arresto (respinta per due voti). Le accuse erano pesantissime: associazione per delinquere, corruzione, finanziamento illecito dei partiti e false fatturazioni per un giro di tangenti di circa nove miliardi di vecchie lire, in parti restituiti. Una vicenda che si chiude oggi con la definitiva riabilitazione.