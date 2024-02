Antonio Tajani eletto segretario di Forza Italia

La platea di circa 1.300 delegati ha votato all'unanimità. Nessun voto contrario e nessun astenuto. "Grazie per la fiducia che mi avete concesso e per l'entusiasmo", ha detto Tajani. Renato Schifani nominato presidente del consiglio nazionale di FI, mentre Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni eletti vicesegretari

Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia.La platea dei circa 1300 delegati ha votato all'unanimità per alzata di "cartellino". Nessuno voto contrario e nessun astenuto. Dopo la proclamazione in platea è comparso lo striscione "Tajani un leader popolare". "Grazie per la fiducia che mi avete concesso e per l'entusiasmo", ha detto il ministro degli Esteri rivolgendosi ai delegati azzurri. "Il primo messaggio di congratulazioni che mi è arrivato è quello di Marina e Pier Silvio

Berlusconi", ha dichiarato il neo segretario, nel suo intervento al congresso del partito. "Inviano a tutti quanti voi un augurio di buon lavoro anche in vista delle prossime elezioni europee - ha aggiunto - La famiglia Berlusconi continua a seguire con affetto, nel rispetto dei ruoli, la più bella creatura, secondo noi, di Silvio Berlusconi, che è Forza Italia".