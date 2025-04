Regina Rania di Giordania, l'incontro con Meloni a Villa Pamphilj

L’incontro lal Casino del Bel Respiro è durato circa un’ora: si è parlato della situazione umanitaria a Gaza, valorizzando l’importante cooperazione già esistente tra Italia e Giordania per portare assistenza alla popolazione civile

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi ha ricevuto la Regina Rania di Giordania, a Villa Pamphilj in Roma. In serata la presidente del Consiglio vede al Quirinale i reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'incontro

L’occasione del colloquio ha permesso un approfondito scambio sulla situazione umanitaria a Gaza, valorizzando l’importante cooperazione già esistente tra Italia e Giordania per portare assistenza alla popolazione civile, in particolare attraverso le iniziative Food for Gaza e Sky Hope