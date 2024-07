Ex colonnello dell'aeronautica pubblica post con divisa da SS nazista

L'autore è Giovanni Fuochi, ex ufficiale militare di Piacenza oggi in pensione. Come didascalia della foto la scritta “Sinistrorsi vi aspetto”. Il post e i commenti sono stati rimossi poche ore dopo

Un post sui social vestito da ufficiale delle SS. Il colonnello Giovanni Fuochi, ex ufficiale militare di Piacenza comandante dell'aeroporto militare di San Damiano oggi in pensione, ha posato con indosso giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino. Come didascalia, la scritta “Sinistrorsi vi aspetto”. Il post ha subito suscitato le polemiche e, dopo aver ricevuto numerosi commenti, è stato eliminato.

La notizia è stata riportata dal quotidiano piacentino Libertà che ha intervistato l'autore del post. L'uomo ha rivendicato il contenuto pubblicato su Facebook giustificando la sua scelta. "Colleziono uniformi e volevo dire 'sveglia' un po' come Vannacci", ha detto Fuochi. La foto e i commenti sono stati intanto rimossi. Ad alcuni utenti che avevano commentato lui aveva risposto con frasi come: "devi vedere l'intera uniforme: stivali e pistola Luger L8 compresa"; "se mi dessero un po' di spazio vedresti come spariscono gli Lgbt e coglioni vari", o ancora "sono fascista e ne sono orgoglioso, chi si professa democratico è di gran lunga più intollerante di me".