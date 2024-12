Esplosione Calenzano, It-alert per la prima volta in funzione

La raffineria rientra nella lista degli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso e, come previsto dalla normativa UE per i sistemi di allarme pubblico e dal Codice delle comunicazioni elettroniche italiano, il sistema nazionale IT-alert è stato attivato. Questa è la prima volta che lo strumento viene utilizzato in un caso reale, si legge sull’home page del sito It-alert-it . Ma l'avviso diramato alle ore 11,25 di lunedi 9 dicembre, sarebbe partito un’ora dopo l’esplosione che ha travolto il deposito di stoccaggio dell’Eni a Praticone, nel comune di Calenzano. Erano infatti le 10,20 quando il deposito che si trova alle porte di Firenze ha preso fuoco - per cause ancora da chiarire- causando la morte finora di 5 persone e il ferimento di altre tre.