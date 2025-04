Alberto Trentini, Meloni chiama la madre: “Al lavoro per il rientro”

Il cooperante italiano è detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso, dove si trovava per una missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. La presidente del Consiglio ha telefonato ad Armanda Colusso, la madre del 45enne originario del Lido di Venezia. Palazzo Chigi conferma l’impegno per il suo rientro

Il caso di Alberto Trentini



Trentini, 45anni, di origini veneziane, è un cooperante della Humanity & Inclusion, arrestato il 15 novembre scorso in Venezuela, nei pressi del confine con la Colombia, nello stato meridionale di Apure. Come spiegato dalla sua legale Alessandra Ballerini, Trentini si trovava nel Paese per una missione umanitaria volta a fornire aiuti alle persone con disabilità. "Alberto era arrivato in Venezuela il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato a un posto di blocco, insieme all'autista della Ong". Laureato in Storia moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari, Trentini ha lavorato nel campo della cooperazione internazionale in tutto il mondo: fra il 2023 e il 2024, con il Consiglio danese per i rifugiati, a Barbacoas, località della Colombia. Per gli ultimi 4 mesi del 2022 invece, sempre in Colombia, è stato, field coordinator per l'Ong francese Solidarités International. Stessa mansione che ha ricoperto per Première Urgence Internationale.

