Siria, ribelli jihadisti conquistano Damasco. Assad fuggito. LIVE

Il primo ministro siriano, Mohammed Ghazi Jalali, ha affermato in un intervento in video che il governo è pronto a "tendere la mano" all'opposizione e a cedere le sue funzioni a un governo di transizione. "Sono a casa mia e non me ne sono andato, e questo è dovuto alla mia appartenenza a questo Paese", ha detto Jalili, come riporta il Guardian. Il premier ha aggiunto che sarebbe andato nel suo ufficio per continuare a lavorare e ha invitato i cittadini a non danneggiare la proprietà pubblica.