L'appello del Papa: per Natale cessate fuoco su tutti fronti di guerra

Il Pontefice durante l'Angelus nella giornata in cui si celebra l'Immacolata: "Continuiamo a pregare per la pace"

"Continuiamo a pregare per la pace: nella martoriata Ucraina, nel Medio Oriente, Palestina, Israele, il Libano, adesso la Siria, in Myanmar, in Sud Sudan, e dovunque si soffre per la guerra e per le violenze". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. "Faccio appello ai governanti e alla comunità internazionale perché si possa arrivare alla festa del Natale con un cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra", ha aggiunto il Pontefice.