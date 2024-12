Guerra Israele Medioriente, Doha torna a negoziare sugli ostaggi. LIVE

Israele ha schierato truppe nella zona di confine con la Siria e "in altri luoghi necessari alla nostra difesa" in seguito "all'ingresso di personale armato nella zona cuscinetto". "Sottolineiamo che l'esercito israeliano non interferisce negli eventi interni in Siria", affermano le forze armate che dicono di voler "garantire la sicurezza delle comunita' delle alture del Golan e dei cittadini di Israele". "Continueremo a operare finché sarà necessario per preservare la zona cuscinetto e difendere Israele e i suoi civili" si legge su X.