Introduzione

La conferma dell'uccisione di Hassan Nasrallah, storico segretario generale di Hezbollah per oltre tre decenni, apre un vuoto di potere all'interno del movimento sciita libanese e accende i riflettori sul suo possibile successore. Secondo i media arabi, tra cui al-Sharq al-Awsat, Hashem Safi al Din, cugino di Nasrallah e figura di spicco all'interno del movimento, si profila come uno dei principali candidati alla successione. Capo del consiglio esecutivo del gruppo sciita libanese, sembra essere destinato a guidare Hezbollah in uno dei momenti più critici della sua storia, segnato dai pesanti bombardamenti israeliani che hanno devastato i suoi feudi in Libano e portato via molti dei suoi alti funzionari. Ecco chi è Safi al Din,

(Hashem Safieddine), che come scrive Reuters citando fonti a lui vicine, sarebbe scampato ai raid di venerdì.