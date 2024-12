Idf: operazione in Siria. A Gaza si media per gli ostaggi. LIVE

Da una parte le trattative, dall'altra la strategia per creare una zona cuscinetto tra Israele e gli jihadisti siriani. Mentre Doha rientra in gioco per le trattative sugli ostaggi ancora in mano ad Hamas, le forze di terra israeliane hanno attraversato nel fine settimana la zona demilitarizzata al confine tra Israele e Siria. L'Idf è entrato nel Paese per la prima volta dalla guerra dello Yom Kippur dell'Ottobre 1973.

Secondo quanto riporta il notiziario panarabo Al-Araby Al-Jadeed, del Qatar, Hamas ha inviato all'Egitto un elenco di ostaggi israeliani detenuti a Gaza che dovrebbero essere rilasciati in base a un accordo. L'elenco include nomi di ostaggi malati, anziani e feriti, nonché quattro cittadini americani.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: