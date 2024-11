Chi è Yoav Gallant, il ministro della Difesa licenziato da Netanyahu

Yoav Gallant, politico israeliano e generale in pensione, ha costruito una lunga carriera nelle Forze di Difesa Israeliane (IDF), dove è stato uno dei protagonisti di operazioni cruciali per la sicurezza nazionale. Nato a Jaffa il 10 novembre 1958, Gallant ha mosso i primi passi nelle forze armate all'interno delle unità d'élite di commando della Marina israeliana, note come Shayetet 13. Con il passare degli anni ha scalato i ranghi fino a raggiungere il grado di generale di divisione e a guidare il Comando Meridionale dell'IDF, un ruolo chiave in cui ha saputo distinguersi per la gestione di operazioni complesse nella Striscia di Gaza. La sua carriera militare gli ha conferito una solida esperienza in strategie di difesa e sicurezza (CONFLITTO IN MEDIORIENTE, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).