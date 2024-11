MO, Iran: abbiamo detto a Israele non testare la nostra volontà. LIVE

"Non riconosciamo l'esistenza del regime sionista come elemento occupante e durante le mie recenti visite regionali ho ripetutamente detto, rivolgendomi a Israele, di 'non mettere alla prova la nostra volontà'", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Israele ha tentato molte volte nell'ultimo anno di provocare l'Iran in un conflitto ma ha fallito ogni volta, poiché Teheran adotta qualsiasi misura ritenga necessaria in merito alle azioni israeliane", ha aggiunto Araghchi citato dall'agenzia di stampa Irna. Il ministro degli Esteri iraniano è arrivato stamattina a Islamabad per tenere colloqui con le autorità pakistane, tra cui il primo ministro Shahbaz Sharif, sugli sviluppi bilaterali e regionali.