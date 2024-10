, Monnalisa Freiha sottolinea i rischi dell'operazione di Israele, che avrebbe potuto trascinare la regione in una guerra ancora più ampia. "È stata invece una manovra calcolata per evitare violente rappresaglie" da parte dell'Iran. Teheran, afferma l'editorialista libanese, ha così una via d'uscita dopo l'innalzamento della tensione nelle ultime settimane. Tuttavia, afferma Freiha, il conflitto tra Iran e Israele è destinato a proseguire anche perché lo scontro è diventato sempre più aperto e diretto. "Non c'è nulla di garantito" per il futuro. Dal canto suo, Amir Makhoul, commentatore palestinese per

, portale di approfondimento e notizie finanziato dal Qatar, afferma che Israele è preparata per "una guerra a lungo termine". La sua analisi si basa, tra l'altro, sulla lettura delle stime di bilancio riferite nei giorni scorsi dalla Banca centrale israeliana. "C'è un significativo aumento di spesa militare per il 2024 e il 2025. Queste stime - afferma Makhoul - si basano sul presupposto che le guerre di Israele in Medio Oriente saranno prolungate e si estenderanno almeno fino al primo trimestre del 2025". Al di là dei fronti di Gaza e del Libano, aggiunge l'analista palestinese, "l'obiettivo primario di Israele è l'Iran". E in questo senso il conflitto tra le due potenze della regione è destinato a continuare