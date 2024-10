Un video di pochi secondi in cui si vedono alcune persone attraversare un tunnel al buio. Sono Yahya Sinwar insieme ai suoi due figli e alla moglie che portano viveri in un sotterraneo di Gaza poche ore prima che Hamas lanciasse l'attacco del 7 ottobre 2023. Le immagini sono state diffuse dall'esercito israeliano due giorni dopo l 'uccisione del leader di Hamas.

Il video

Il video mostra Sinwar insieme alla sua famiglia che si muovono lungo un tunnel con una scorta di provviste. "Si può vedere come Sinwar e i suoi familiari fuggono in un complesso sotterraneo sotto casa la notte del 6 ottobre, poche ore prima del brutale massacro", ha detto il portavioce dell'Idf, il colonnello Hagari, a commento del video. "Restano soli per ore. Sinwar e suo figlio vanno su e giù portando piatti di cibo, acqua, cuscini, uno schermo al plasma, materassi e altri prodotti per una lunga permanenza", ha aggiunto Hagari.