Olanda, elezioni anticipate il 29 ottobre dopo le dimissioni di Schoof

In Olanda si terranno le elezioni anticipate. Dopo l'annuncio di dimissioni da parte del premier olandese Dick Schoof, i cittadini saranno chiamati alle urne il prossimo 29 ottobre. La decisione di Schoof, ufficializzata in un post su X, è arrivata a seguito del ritiro del partito di estrema destra di Geert Wilders, il Pvv (Partito per la Libertà), dalla coalizione quadripartita di governo. “Nel prossimo periodo, lavorerò con i Comuni e le altre parti interessate per preparare questo giorno importante per la nostra democrazia, affinché si svolga senza intoppi“, ha detto il premier.