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Australia, uomo attaccato da uno squalo: è grave

Mondo

Secondo quanto riferito dalle autorità, un sub, sulla trentina, è stato attaccato da uno squalo lungo 4,5 metri al largo dell'isola di Michaelmas, a sud-est di Perth, come hanno riferito i servizi di ambulanza e il governo dell'Australia Occidentale

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Un subacqueo di 30 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato attaccato da uno squalo lungo la costa dell’Australia Occidentale. Un esemplare di 4,5 metri lo ha aggredito al largo di Michaelmas Island, a sud-est di Perth. L’incidente avviene a sole due settimane da un altro attacco mortale di squalo nel Queensland settentrionale, il terzo in Australia quest’anno.Gli scienziati australiani ritengono che l’aumento della densità di popolazione marina e l’innalzamento della temperatura degli oceani stiano modificando le rotte migratorie degli squali, contribuendo così all’aumento delle aggressioni.

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