Australia, uomo attaccato da uno squalo: è grave

Secondo quanto riferito dalle autorità, un sub, sulla trentina, è stato attaccato da uno squalo lungo 4,5 metri al largo dell'isola di Michaelmas, a sud-est di Perth, come hanno riferito i servizi di ambulanza e il governo dell'Australia Occidentale
Un subacqueo di 30 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato attaccato da uno squalo lungo la costa dell’Australia Occidentale. Un esemplare di 4,5 metri lo ha aggredito al largo di Michaelmas Island, a sud-est di Perth. L’incidente avviene a sole due settimane da un altro attacco mortale di squalo nel Queensland settentrionale, il terzo in Australia quest’anno.Gli scienziati australiani ritengono che l’aumento della densità di popolazione marina e l’innalzamento della temperatura degli oceani stiano modificando le rotte migratorie degli squali, contribuendo così all’aumento delle aggressioni.
©Getty
I 10 squali più grandi del mondo. FOTO
Gruppo di animali molto variegato, che comprende più di 500 specie, ha sempre affascinato l'uomo, soprattutto per quanto riguarda gli esemplari di dimensioni enormi. Ma quali sono gli squali più grandi del mondo?