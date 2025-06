Il Partito delle Libertà del leader di destra populista Gert Wilders è uscito dalla maggioranza provocando la conseguente caduta del governo di Dick Schoof. Immigrazione e restrizione del diritto d’asilo agli stranieri in arrivo in Olanda sono stati i principali motivi dello scontro. Vediamo come potrebbero cambiare gli equilibri in questo Paese, membro fondatore dell'Ue e della Nato