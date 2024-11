Idf: "In un giorno 100 razzi di Hezbollah contro Israele". LIVE

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che in 24 ore il movimento libanese filo-iraniano Hezbollah ha lanciato contro il Paese circa 100 razzi. "L'Idf continuerà a difendere lo Stato di Israele e il suo popolo dalla minaccia rappresentata dall'organizzazione terroristica Hezbollah", si legge inoltre in un comunicato pubblicato su Telegram. Allarme Unicef: "L'intera popolazione palestinese nel nord di Gaza, in particolare i bambini, corre il rischio imminente di morire a causa di malattie, carestia e dei bombardamenti in corso". "L'Iran si prepara ad attaccare Israele nei prossimi giorni". Lo ha detto al Washington Post una fonte vicina alla leadership israeliana e informata degli ultimi rapporti dell'intelligence.

"I nemici, siano essi il regime sionista o gli Stati Uniti d'America, riceveranno sicuramente una risposta schiacciante a ciò che stanno facendo all'Iran, alla nazione iraniana e al fronte della resistenza", ha detto Khamenei durante un raduno di studenti a Teheran, riferendosi all'alleanza di gruppi militanti sostenuti da Teheran che includono gli Houthi dello Yemen, gli Hezbollah e Hamas. La Guida suprema non ha precisato i tempi dell'attacco, né la sua portata.





Gli approfondimenti:

LO SPECIALE

Chi era Yahya Sinwar, leader e capo politico di Hamas

Perché Israele ha attaccato la missione dei militari italiani in Libano? Le ipotesi

Attacco Iran contro Israele, usato per la prima volta missile ipersonico Fatah. Cos’è

Guerra Israele-Hamas, cosa c'è da sapere

Cos'è Hamas

Hassan Nasrallah, chi era il leader di Hezbollah ucciso da Israele

Chi era Safieddine, successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah

Cos'è l'Idf, come sono organizzate e come funzionano le Forze armate israeliane



Per ricevere le notizie di Sky TG24:

La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)

Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)